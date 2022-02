Filmid, mille peaosades on lapsed, on režissöör Jaak Kilmi jaoks huvitava temaatikaga väljakutse, kuna tema arvates laste teemad ei pea ilmtingimata olema kuidagi pehmed. “Probleemid, mis täiskasvanule on enesestmõistetavad, võivad lapse jaoks olla traagiliselt lahendamatud,” ütleb filmi režissöör Jaak Kilmi. Just selliste küsimustega seisavad silmitsi “Tagurpidi torni” peategelased.