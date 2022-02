Verywell on Paides Pärnu tänav 67 asuv perekohvik, mille üks eestvedajaid Danel Puuder ütles, et mõni sööja ikka kahtleb, kas taldriku võib ikka tõesti teist korda veel täis laduda. "Olen siis naljatanud, et kes suudab kolm suurt taldrikutäit sisse vohmida, saab lõuna tasuta. Aga nali naljaks. Meil tõesti võib süüa nii palju kui jaksad," sõnas ta. Söögikorra hind on kuus eurot.