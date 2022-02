Järvamaist kurki saab krõmpsutada kevade alguse paiku

Kui kurgitaimed on ümber istutatud, jääb oodata, et nad pikkust viskavad, õitsema hakkavad ja peatselt ka saaki andma hakkavad. FOTO: Peeter Kümmel

Aasta esimestel nädalatel Imaveres asuva Eistvere aiandi kasvuhoones mulda pistetud 3000 kurgiseemet on kosunud ja nina mullast välja pistnud. Sõbrapäeva paiku on aiandi rahval ees suur töö, et üles tulnud kurgitaimed suurematesse pottidesse ümber istutada.