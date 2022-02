Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud aasta 17. oktoobri hilisõhtul, kui tehti teatavaks kohalike omavalitsuste valimiste tulemused, võis Lauri Läänemets olla Järvamaal kõige õnnelikum poliitik. Tema poolt hääletas 590 Türi valla elanikku. Ükski teine poliitik ei suutnud üle pooletuhande inimese toetust pälvida. Paljudele Läänemetsa fännidele tuli siis aga kurb uudis. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toonane esimees Indrek Saar teatas kohe pärast valimistulemuste selgumist, et tema partei juhtimist ei jätka. Läänemets ütles, et tema soovib partei juhtimise üle võtta ja peab seetõttu jätkama tööd riigikogus ega saa hakata Türi vallavanemaks, nagu ta oli enne valimisi lubanud. Natuke üle kolme kuu kestnud töö kandis vilja ja laupäeval valitigi Lauri Läänemets järgmiseks kaheks aastaks erakonda juhtima. Tema poolt hääletas 234 üldkogu delegaati. Teine kandidaat, Riina Sikkut, kogus 197 häält. Lauri Läänemets sõnas, et kuigi erakonna esimehe töö hulk on suur ja kuni järgmise aasta kevadel tulevate riigikogu valimisteni see aina suureneb, siis Türi ja Järvamaa tegemistest ta ei taandu.

* Aasta esimestel nädalatel Imaveres asuva Eistvere aiandi kasvuhoones mulda pistetud 3000 kurgiseemet on kosunud ja nina mullast välja pistnud. Sõbrapäeva paiku on aiandi rahval ees suur töö, et üles tulnud kurgitaimed suurematesse pottidesse ümber istutada. Aiandi omaniku Kuido Paimla kurgitaimede hulgas kadu täheldanud pole. Pealtnäha paistab, et sama palju, kui aasta alguses seemneid mulda sai, tuli neid ka mullast idanenuna üles. «Üllatavalt hästi,» hindas Paimla.

* Pühapäeval oli Väätsa–Reopalu tee ääres juba kuues lumememmede paraad. Nagu korraldajad päeva lõpuks ütlesid, oli tänavu ehitajaid vähem, kuid see-eest valmisid erilised ja viimistletud lumeskulptuurid. Seekordne Väätsa lumememmede paraad ei alanud ei Reopalust ega ka mitte Väätsa bussipeatuse juurest, vaid kusagilt vahepealt. Algas küll ametlikult pühapäeva keskpäeval, kuid usinamad ehitajad oli kohal juba varem. Väätsa poolt vaadates oli üks esimene suurem taies hiiglaslik lumememm, mille oli pannud püsti kohalik mees Veiko Õisma koos kaaslastega.

* Jalgsema külamajas tähistatakse 19. veebruaril admiral Johan Pitka 150. sünniaastapäeva. Pidulikul üritusel esitletakse esimest korda admirali elusuuruses vahakuju, mida näevad huvilised edaspidi muuseumitoas. Jalgsema külavanem Heli Kark ütles, et kuju on juba valmis, kuid tehakse veel vormi, mille hulka kuuluvad mereväekapteni munder, jalanõud ja aumärgid.

* Jaanuari viimase päevani oli noorte taidluskollektiividel võimalus panna end kirja tuleval aastal Tallinnas peetavale XIII noorte laulu- ja tantsupeole «Püha on maa». Järvamaal kasutas seda võimalust 77 kollektiivi. Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weide­baum edastas, et Järvamaalt registreerus laulupeole 28 kollektiivi, sealhulgas arvukaimate liikidena üheksa mudilaskoori ja kaheksa lastekoori. Tantsupeole pani end kirja 44 Järvamaa kollektiivi, nende hulgas arvukaimate liikidena üheksa pererühma ja kaheksa V-VI klasside segarühma. Rahvamuusikapeole pani end kirja viis kooslust, nende hulgas on esindatud kolm näppepillide koosseisu.

* Eelmisel reedel külastas Järvamaa päästekomandosid Isamaa erakonna esimees ja riigikogu liige Helir-Valdor Seeder. Tema eesmärk oli saada selgeks, mis muutub ja millist kvaliteeti suudavad pakkuda Järvamaa pääsekomandod edaspidi. Teema tõstatasid Isamaa erakonna Järvamaa piirkonna juhatuse liikmed Ründo Mülts, Lauri Ilves ja Kaido Ivask.