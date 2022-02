Muidugi kuuluvad kalendrisse vanad tuttavad, nagu Lõuna-Eesti ralli, Rally Estonia ja Saaremaa ralli. «Rõõm on tõdeda, et Paide ja Kesk-Eesti laiemaltki on tänu uutele korraldajatele Eesti rallikaardil tagasi,» sõnas Eesti autospordiliidu (EAL) rallikomitee juht Emilia Abel, vahendas autosport.ee. Paide ralli kuulus viimati meistrisarja 2008. aastal, mil võitjaks tuli Ott Tänak.

Küll aga on alanud aastal üks oluline puuduja, kui ühtegi rallit ei sõideta Põhja-Eestis. Tallinna ja Harju ralli on kalendrist olnud kadunud pikemat aega, kuid 2022. aastal ei sõideta ka Lääne-Virumaal. «Viru rallit küll järgmisel aastal ei toimu, kuid usun, et tegemist on vaid väikese hingetõmbepausiga,» ütles Abel.