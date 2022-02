2021. aasta lõpu eel toimus valdkonna ekspertidest ja noorte esindajatest koosneva tunnustuskomisjoni koosolek, et selgitada välja tunnustamisele esitatud kandidaatide seast nominendid ja laureaadid.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul esitati konkursile tugevaid kandidaate. „Südame teeb soojaks teadmine, et noortevaldkonnas tegutsevad noorte heaks niivõrd motiveeritud ja innustavad inimesed,“ ütles minister Liina Kersna. “Nominentide ja laureaatide seas jäi eriti silma nende kaasamisele ja koostööle orienteeritus. Tugev võrgustikutöö aitab luua parimaid praktikaid ning oluline on, et võrgustikus kõlaks selgelt ja võrdväärse kaaluga ka noorte hääl.”