„Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, kaebuste ja sümptomiteta inimestele,“ selgitab Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) juht proviisor Ly Rootslane. „Eesmärk on kasvaja teket ennetada või varakult avastada, mis aitab alustada õigeaegset ravi, päästa elusid ning säilitada inimese elukvaliteeti.“

„Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast. Eestis on see number oluliselt väiksem ning COVID-19 levik on veelgi vähendanud sõeluuringutes osalejate arvu,“ kommenteeris tervisekassa avalike suhete ja tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts.