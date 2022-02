Peaasi.ee kutsub: mõõda oma töötajate emotsionaalset enesetunnet ja turguta neid vaimse tervise vitamiinikuuriga

Emotsionaalse enesetunde mõõtmine käib ka sel aastal käsikäes vaimse tervise vitamiini kampaaniaga, mis keskendub vaimse tervise tugevdamisele. “Küllap on igaüks kokku puutunud kõrgema stressitasemega elamise tagajärgedega. Teada on ka see, ravijärjekorrad vaimse tervise abi saamiseks on liiga pikad. Need on tõsised ja sügavad murekohad, mis vajavad pikaajalisi ja suuri muutuseid, mis omakorda nõuavad aga aega,” sõnas Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.