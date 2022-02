Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et ilmaolud olid tõesti sedavõrd heitlikud nõudes pidevat lumelükkamist. Tulemus polnud aga ikkagi selline, et seal olnuks muretu jalgpallitreeninguid läbi viia. "Kunstmuruvaip oli libe ja see tegi treenimise keeruliseks ja kohati ohtlikukski," sõnas ta.

Kuna Paide linnameeskonna noorte rühmadel jäid Petrovitsi sõnul sageli erinevatel põhjustel kunstmurule plaanitud trennid ära ka, siis otsustaski spordikeskus, et tühja pole mõtet staadionit hooldada. Kõige targem oli kulusid kokku hoida ja mõnda aega jalgpallitrennid siseruumidesse suunata. "Leidsime sobivad ajad ja võimalused, et trennid saaks toimuda," märkis ta.

Petrovits ütles, et just täna oli neil nõupidamine, kus pandi paika, et kunstmurustaadioni lumekoristusega tehakse taas algust 20. veebruaril ja vabariigi aastapäevaks peaks plats puhas olema. "Odav see olema ei saa, sest kui lumi ise ära ei sula, siis tuleb tellida tehnika, millega lumi ära vedada. See võib maksma minna 2000 euro ringis. Mõelda vaid, et kulutame raha vee ühest kohast teise vedamisele, et see siis lõpuks ikka maasse imbuks," arutles ta.

Aga parata pole Petrovitsi sõnul midagi. "Kevadet ootama jääda me ei saa, sest 1. märtsist algab jalgpalli Premium liiga hooaeg ning esimesed mängud tulevad ka kohe kuu algul peale," selgitas ta.

Ajalooline mäng paksus lumes Paide kunstmuruväljakul 2021. aasta märtsi algul. FOTO: Dmitri Kotjuh

Seega hoitakse lumekoristuse järel staadion järjepanu lumevaba ning sulatatakse muru sisse tekkinud jääkihti kaltsiumkloriidiga, et mängud saaks normaalsetes oludes toimuda. "Kaltsiumkloriid ei tee kunstmurule kahju. See on sama aine, mida pannakse teedele ja tänavatele ning sama ainet kasutavad ka teised staadionid," lausus ta.