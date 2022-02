Johnny on suures hädas. See selgub juba lavastuse esimestel minutitel, kui publik saab teada, et John Smith, Londoni taksojuht, ei ole ööseks koju tulnud. Olukorra teeb eriti täbaraks aga see, et John’i ootavad murelikult koju kõrvutiasuvates piirkondades kahes kodus kaks naist, Mary ja Barbara, mõlemad tema abikaasad. Loomulikult aga ei tea naised teineteise olemasolust midagi. Kui John Smith saab koju jõudes aru, et tema peensusteni kalkuleeritud graafik on õnnetuse tõttu koost lagunenud ja saladus ähvardab ilmsiks tulla, läheb lahti võidujooks, et olukorrast puhtalt välja tulla. Publikut naerutavad laval Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg, Märten Matsu ja Tarmo Tagamets.