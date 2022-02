Eesti Keele Instituudi juhtivleksikograaf ja tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Margit Langemets kinnitab, et EKI tunnustab ja hindab kõrgelt neid noori, kellel on huvi meie emakeele vastu ning kes tahavad ja oskavad oma mõtteid ka kirjalikult kuuldavaks teha: „Eesti keel elab ja kihab, loob ja areneb igal ajal natuke omamoodi. On suur õnn ja rõõm seda kirevat mitmepalgelisust avastada ja lähemalt uurida. Soovin edu kõigile noortele keeleavastajatele!“