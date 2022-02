Järva-Madise koguduse õpetaja Jane Vain kinnitati ametisse

Jane Vain on EELK Püha Matteuse Järva-Madise kiriku õpetaja olnud alates novembri keskpaigast. Ta selgitas, et introduktsioon on pidulik talitus, mida võib ilmalikus elus veidi võrrelda näiteks presidendi või ülikooli rektori ametisse kinnitamisega. Selline märgiline sündmus on vaimuliku jaoks tähtis.