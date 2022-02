Kui eakas lahkub, võib tema lemmikloom sattuda tänavale

Hooleta jäetud kasside eest seisev Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et praegu on nende hoole all olevast 90 kassist neli just sellise kurva saatusega, et on oma eaka sõbra kaotanud. «Ärgem unustagem, et tegemist on kodukassidega, kes ühtäkki satuvad elama tänavale või kassituppa, kus kehtivad hoopis teised reeglid kui senises kodus,» lausus ta.