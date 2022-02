Türil tuleb ägeda formaadiga jooksuvõistlus

Jooksusarja üks korraldajaid Vadim Gritšenko ütles, et teevad Türi jooksusõpradega võistlussarja selleks, et mitmekesistada Järvamaa jooksuvõistluseid ning tuua maakonda uue formaadiga spordisündmus. "Tegemist on kuuest etapist koosneva üritusega, mille käigus põhiklass läbib maratoni (42,195 km) ja teised vanuseklassid eale vastavalt poolmaratoni 21, 10 ja 6 kilomeetrit," selgitas ta.