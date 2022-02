Vello Talviste on Paide linna haridusellu koolijuhina panustanud ligi 32 aastat, Paide Hammerbecki põhikooli, endise nimega Paide Gümnaasiumi on ta juhtinud alates 2005. aastast.

"Mul on juba piisavalt vanust, et anda teatepulk üle noorematele. Minu panus Paide hariduselu edendamisse on antud," kommenteeris Talviste oma otsust. "Tegin otsuse teatavaks just nüüd, kooliaasta keskel, et linnavalitsusel oleks piisavalt aega uus direktor leida, kes saaks juba 1. septembril õpilaste ette astuda."