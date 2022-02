Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Aastavahetusest on Koeru pubi Janune Kägu igapäevakülastajatele suletud ja eelmisel nädalal ilmus kinnisvara müügiportaali teade, et kinnistu on 350 000 euro eest müügis. Koerust pärit Ants Pottmann ostis 1990ndate alguses kodukanti maja, mida vanemad inimesed mäletavad alevi peatänava ääres Tuljaku kauplusena, ja avas seal koos abikaasa Pillega 1995. aastal pubi Janune Kägu. Kaks aastat hiljem kolisid nad Koeru. 2000. aastal avas paar samas hosteli. Pille Pottmann ütles, et pubi kinnistu müükipaneku põhjus väga lihtne – nende iga.

* Vanaduspõlves üksi jäänud inimesed võtavad sageli seltsiks neljajalgse sõbra, kelle eest hoolitsedes on hea end vajalikuna tunda. Kahjuks võib kõik väga äkki lõppeda ja poputatud lemmik jääda saatuse hooleks. Kui eakas inimene ei suuda enam enda eest hoolitseda, ootab teda ees hoolekodu, kuhu lemmikud pole lubatud, või siis lõpeb tema maine tee ja sõber jääb lihtsalt üksi. Kui lahkunul pole loomadest hoolivaid lähedasi, naabreid või sotsiaaltöötajat, on olukord eriti karm ja lemmik satub tänavale või jääb elupaiga lähedusse redutama. Hooleta jäetud kasside eest seisev Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et praegu on nende hoole all olevast 90 kassist neli just sellise kurva saatusega, et on oma eaka sõbra kaotanud.