Perepesa sai endale Kultuuriakadeemia lõpetanud juhi

Jane on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Kogukonnaharidus ja huvitegevus eriala. Õpingute käigus saadud teadmised ja oskused laste, noorte ning peredega on olnud talle kõige südamelähedasemad. Soov ja tahe panustada, olla olemas ning märgata on just need, mis aitavad kindlasti Perepesa kasvule kaasa.