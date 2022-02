LKF-i juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul suurenes õnnetuste arv tihedama liikluse ja karmi talve tõttu. „Kui koroonakriisi alguses liiklussagedus vähenes, siis eelmisel aastal oli see taas võrreldav kriisi-eelse ajaga. Tänu majanduse elavnemisele kasvas autode arv liikluses. Lisaks tõi lumerohke talv kaasa rasked ilmaolud ja see kõik päädis liiklusõnnetuste arvu kasvuga,“ selgitas Piirsalu ning lisas, et detsembris registreeriti lausa 3890 õnnetust, mis on viimase 10 aasta rekord.