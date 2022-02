„Viimasel ajal on üha raskem eristada kodumaist toitu imporditud toodetest. Tootjad ja maaletoojad näevad aina rohkem vaeva, et ka välismaal valmistatud toit jätaks kodumaise mulje. Veelgi keerulisem on saada aimu, kas toote valmistamisel on kasutatud kodumaist toorainet. Toiduletid on tulvil erinevaid toidutooteid ja tihti jääb töödeldud toidu puhul kasutatud tooraine päritolu tarbijale saladuseks. Pääsukesemärk on abiks Eestimaisest lihast, piimast, kalast, teraviljast või muust kodumaisest toorainest valmistatud toidu eelistamisel,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.