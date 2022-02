“Kõik piirarvust üle jäänud taotlused saavad keelduva otsuse. Alternatiiviks on lühiajalise töötamise registreerimine ja viisa alusel Eestis töötamine, mida sisserände piirarvu täitumine ei mõjuta,” sõnas PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Liis Valk.

Jätkuvalt on võimalik elamisluba taotleda sportlastel ja loomingulistel töötajatel, kellele on piirarvust eraldatud vastavalt 24 ja 25 elamisluba ning ettevõtlusega tegelemiseks, milleks on piirarvu eraldatud 20.