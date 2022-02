20. juunil 2021 panid vallajuhid paika tegevuskava. Järva abivallavanem Tiina Oraste pakkus, et lasteaia ehitus võiks alata juba 2022. aasta kevadel. Toetust leidis ka Oraste mõte kolida Aravete lasteaia rühmad ehitamise ajaks ehk umbes aastaks Aravete keskkoolihoone vana osa teisele korrusele, mis on vaja selle tarvis remontida. „Minu seisukoht on, et tuleb leida raha remontimiseks, et edaspidi viia sinna noortekeskus, muusikakooli filiaal ehk täita Aravete keskkooli maja kõik osad tegevustega. Ja remondihange tuleks välja kuulutada kiiremas korras," ütles Oraste siis. Praegune lasteaiahoone oli vaja tühjaks saada 2022. aasta lõpuks.

Kui kõik teised lasteaiahoones paiknenud asutused on nüüdseks leidnud koha mujal (apteek, perearstikeskus) või uksed sulgenud (hooldekeskus), siis lapsed mängivad oma vanas majas ikka edasi. Põhjus – kaks läinud aastal välja kuulutatud ehitushanget nurjusid. Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Meelis Kivi sõnul oli kõige kallim pakkumine lasteaiale ajutise pinna renoveerimiseks kooli vana osa teise korrusele üle 400 000 euro, kuid raha oli eelarves selleks plaanitud vaid 207 000 eurot.

Õnnestus alles kolmas hange, mille tulemused kinnitati Järva vallavalitsuse istungil 9. veebruaril. „Sedapuhku oli pakkujaid kolm, parima pakkumuse 220 000 eurot tegi Kadrinas asuv Oto Ehitus OÜ. Teised pakkumused olid vaid veidi kallimad," tutvustas Kivi. Nüüd tuleb oodata veel kümme päeva, mis on vaidlustusaeg ja märtsi algul võiks Kivi sõnul ehitus alata. „Kohandame need ruumid lasteaiale asenduspinnaks, mis tähendab, et tuleb paigaldada uus elektri- ja nõrkvoolusüsteem, ventilatsioon ja teha siseviimistlus. Tööde tähtaeg on kolm kuud ja suvel võiks lasteaed kolida," pakkus Kivi.

Edasi peaks kõik kulgema plaanipäraselt, kuigi pooleaastase nihkega. „Küsisime KredExist vana lasteaiahoone lammutamiseks toetust ja saime 64 709 eurot, projekti kogumaksumus on 92 442 eurot. Aega hoone lammutada on meil selle aasta 1. juulini," ütles Kivi. „Aasta kulub ka lasteaia uue hoone ehitamisele, tööd võiksid alata sügisel."

Mesimummi uue maja projekti koostas AB Ansambel. „Uues majas priiskamist pole, kõik on ökonoomselt ja praktiliselt lahendatud, küttekulud väiksemad – see pool on ju ka oluline," ütles Aravete lasteaia Mesimumm direktor Madli Põder, kes on projektiga tuttav. Ruumi on tema sõnul vähem, sest vana maja ehitati ju 11 rühma tarbeks. Praegu on lasteaias üle 40 lapse, kasutuses on kuue rühma ruumid, milles on igapäevaselt neli rühma, söögisaal ja õpetajate tuba. Uues majas on ruumi viiele rühmale.