Järva valla aasta tegu läks spordivaldkonda

Kui piirkonnajuht Veiko Kurim Ervin Kõlli 10. veebruaril Jaani Arenale meelitas, oli põhjus hoopis tõsisem – teabenõue. Alles siin sai Ervin teada, et tegu on hoopis rõõmusõnumiga – vallakodanikud hindasid 11 kandidaadi seast parimaks just nende teo. Et Jaani Arenal on praegu liuväli, tõi vallavalitsuse liige Alari Teppan kaasa ka lillelise uisupaari: üks uisk Ervinile, teine Martinile.