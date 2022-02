Peaaegu kõikides proovivõtupunktides on viirusesisaldus punasel tasemel, teatas ameti pressiesindaja.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et viirustase reovees on taaskord pea kõikjal tõusnud. "Võrreldes eelmise nädalaga on tõusnud viirustase Kuressaares, Raplas, Jõgeval, Peetri piirkonnas, Valgas ning Põlvas,“ lisas ta.