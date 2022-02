Võistluste korraldaja, Järva naiskodukaitsja ja Järvamaa Laskespordiklubi treener Kristina Kiisk kinnitas, et tegu on tõenäoliselt suurima Eestis siseriiklikult korraldatava laskespordivõistlusega, kus osaleb üle 200 võistleja, neist osad teevad kahel võistluspäeval ka kaks starti. Korraga on kasutuses 34 võistlusrada.