Müüjate haigestumised kaupluseid ei sulge

Lunts märkis, et need, kes on olnud terved, on küll viimasel ajal rohkem töötunde saanud, kuid suhtumine on olnud mõistev ja kolleege toetav. "Päris hullu olukorda pole me sattunud seetõttu, et majas pole tekkinud koroonakollet. Nakatumised on tulnud väljastpoolt tööd ning need on enamasti avastatud enne kui töökaaslastega kokku on puututud. Püüame kaupluse tööd korraldada hajutatult, et lähikontakte oleks vähem ning inimesi teenindades kannavad müüjad kaitsevahendeid nagu nõuame oma ostjateltki," selgitas ta.