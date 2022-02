Ramirent Paide esinduse juhataja Kaarel Kirss ütles, et Valgekivi ärikeskuses seatakse praegu ruumid nende vajaduste järgi paika ja arvatavasti aprillis kolivad nad Pärnu tänavalt uude asukohta.

Kirss selgitas, et uues keskuses on neil varasemaga võrreldes rohkem ruumi, mis tähendab, et kohapeal saab laiendada toodete valikut.