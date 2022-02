Päästjad avastasid pliidi, mis üksnes imekombel polnud maja põlema pannud

Sündmuskohale saabunud Järva-Jaani vabatahtlikud päästjad avastasid oma üllatuseks kohapeal, et kütekolle, mis sisse ajab, on sedavõrd ohtlik, et sinna ei tohi tuld alla tehagi. Lisaks oli seal majapidamises elektrivõrku ühendatud katkise korpusega elektripuhur.