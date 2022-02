Kevad koputab uksele, vahtramahl hakkas jooksma

Esna külas elav ajakirjanik Urmas Glase ütles, et on varemgi veebruari alguses vahtramahla saanud ja seetõttu näpistas nädala keskel vahtralt ühe oksa ning reedel oli tilk seal otsas. „Puurisin siis augu ja reedel sain liitri mahla,“ sõnas ta.

Glase selgitas, et vahtramahl hakkabki jooksma juba paari plusskraadi juures, kuid on oluline, et paistaks ka päike. „Kui on sompus ilm, siis ei tule midagi,“ sõnas ta.