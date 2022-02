Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul on taotlema oodatud väga lai sihtrühm, et riigi toel eriilmelisi keskkonnaprojekte ellu viia. „Olgu nendeks siis keskkonnateadlikkust suurendavad kampaaniad, kalanduse arendusprojektid, väheuuritud taime- või loomaliikide inventuurid, kortermajade liitumine kaugküttevõrguga või mõne piirkonna veesüsteemi uuendamine. Tule taotlema, et tegutseda parema keskkonna nimel,“ lausub keskkonnaminister.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul on taotlejate huvi keskkonnaprogrammi vastu igal aastal väga suur, samas on eelarve piiratud. „Näiteks eelmisel aastal esitati taotlusi neli korda enam, kui rahastada saime. Seetõttu on oluline, et taotlused oleksid hästi läbimõeldud, õigesti sihitud ning korrektselt vormistatud,“ sõnab ta. „Lisaks keskkonnaprogrammi põhivoorule saavad kevadel lasteaiad ja põhikoolid toetust taotleda õppekäikudeks ning sügisel avame uuesti ringmajanduse, looduskaitse ja kaasrahastamise voorud.“