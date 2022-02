Verstoni juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul oli 2021. aasta ettevõtte tuleviku jaoks märgilise tähtsusega mitmel põhjusel. „ Mahtude kiire kasvuga sammu pidamine näitas meeskonna tugevust ning tulevikupotentsiaali. Aasta algul omandatud Eesti Teede integratsioon nõudis kogu meeskonnalt suurt pühendumist ja tähelepanu ning oli selgelt edukas, aidates laiendada oluliselt meie tegevushaaret. Seejuures teeb eriti head meelt, et suutsime kiire kasvu ja ettevõtete ühendamise perioodil parendada ka kõikide ärivaldkondade kasumlikkust,” märkis Veskimäe. “Verston on täna kõige kiiremini kasvav taristuehitusettevõte Eesti turul ning ka käesoleval aastal plaanime suurendada töömahte ning jätkata investeerimisega. Investeeringute fookuses on nii keskkonnasäästlikud tehnoloogiad ja tehnika kui ka inimesed ning kaasaegsed töötingimused. Ja kuna meie jaoks on äri alustalaks just inimesed, siis loomulikult otsime meeskonda ka uusi säravaid inimesi juurde, “ lisas Veskimäe.