Vabadussõda kujutav taies on võetud 1950ndatel Järvamaa muuseumi kogusse arvele kui revolutsiooniaegset kodusõda kujutav töö. FOTO: Dmitri Kotjuh

Korralikku kolimist on võrreldud tulekahjuga, kus palju aastatega kogunenut lendab prügikasti. Kolimine võib kapisügavustest esile tuua ka ammu unustatud huvitavaid esemeid, nagu juhtus Järvamaa muuseumis, kui see kevadel vanast majast Lembitu pargis uude, Vallimäe all avatavasse muuseumikeskusse kolis.