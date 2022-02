Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe: „Betsafe’i asumine peale esimest prooviaastat klubi suurtoetajaks on loomulikult märk sellest, et osapooled on senise koostööga rahul. Klubina on meie selle aasta peamine eesmärk teha sportliku poole kõrval järjekordsed sammud edasi ka organisatoorse poole pealt. Ja selles on eluliselt oluline roll just headel koostööpartneritel ja toetajatel. Õnneks on kohalik jalgpalliliiga väga hea jälgitavusega ja seda paljudes eri kanalites ning liiga muutub iga hooajaga järjest atraktiivsemaks ka pealtvaatajatele, mis võimaldab üha sisukamat koostööd ka klubide ja nende koostööpartnerite vahel. Mõlemale osapoolele kasulik koostöö on aga jätkusuutliku arengu alus,“ ütles Veskimäe.

Oma suursponsori juures hindab Veskimäe just spordi toetamist ning mitmekülgset ja kvaliteetset sisu erinevatel platvormidel. „Ambitsioonika klubina on meil loomulikult hea meel, et meie partneriks on just spordiennustusportaal Betsafe, kes lisaks rahalisele toetusele aitab läbi erineva tipptasemel sisuloome tõsta klubi nähtavust, propageerib igapäevaselt sportlikke eluviise ja aitab seekaudu luua uusi kangelasi. Ja Kalev Kruusi ja Toomas Vara mõnusa huumoriga vürtsitatud igaesmaspäevase jalgpallipodcastita ei kujuta ilmselt ükski spordisõber enam ammu suusa- ja jooksuringe ette.“

Betsafe’i turundusjuhi Martin Varrandi sõnul on ettevõttel äärmiselt hea meel jätkata saabuval hooajal koostööd Paide Linnameeskonnaga. „Tegime eelmisel aastal koos ära suure töö ning sai tõestust, et meie väärtused ja tulevikuplaanid Paidega ühtivad. Paide on näidanud tugevat sisu nii mänguplatsil kui ka klubi juhtimises, olles heade väärtuste ja tugeva kultuuriga organisatsioon, millesse me usume. Seetõttu soovimegi anda oma panuse, et olla tunnistajaks Eesti jalgpalli eduloole. Meie tugevat usku klubisse näitab ka see, et võrreldes eelmise aastaga on koostööleping rahalises mahus tublisti kasvanud. Kui eelmisel hooajal oli koostöö maht hinnanguliselt 50 tuhat eurot, siis sel aastal on see suurenenud pea 100 tuhandeni. Samuti ei saa mainimata jätta, et Paide võtmemängijad on heaks täienduseks ja saadikuteks Betsafe’i turunduses,“ ütles Varrand.

Sarnaselt eelmisele hooajale on ka seekord kavas Eesti jalgpallifännideni tuua palju huvitavat ja eksklusiivset videomaterjali Betsafe’i Youtube’i kanali vahendusel. Kanalile jõuavad otselülitused Paide Linnameeskonna mängudelt, kajastatakse jalgpalliklubi toimimist ja telgitaguseid ning loomulikult toetatakse jätkuvalt meeskonda nende teekonnal tippu.

Paide linnameeskond: väikeklubist tiitlinõudlejaks

Paide linnameeskond on kümne aastaga kasvanud väikesest Kesk-Eesti jalgpalliklubist üheks medali- ja tiitlinõudlejaks. Senisteks parimateks saavutusteks on 2020. aasta hõbe- ning 2021. aasta pronksmedal Premium liigas. 2020. aastal tegi Paide debüüdi eurosarjas, kui võõrsil oli vastaseks FK Žalgiris ning eelmisel aastal UEFA Konverentsiliigas Poola tugev klubi Wrocławi Śląsk. Täna on Paide sihiks kasvamine profiklubina, eurosarjas tugevate esituste tegemine ning klubi enda kasvandikele parimate tingimuste ja väljavaadete pakkumine. Väga olulisel kohal on ka välismängijate arendamine ja nende liikumine tugevamatesse liigadesse.