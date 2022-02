“Prototronis on alati olnud rohkeid roheideid - energeetika ja tööstuse puhtamaks muutmise, biotehnoloogia ja materjalide ümbertöötlemine - eriteemasid, kuid ühendatud missiooniga panustada jätkusuutlikku arengusse. Tehnoloogia paindlike iduettevõtjate käes lubab kiirelt leida ja testida lahendusi kriitilistele probleemidele - olgu nendeks elektrienergia kulude - ja kasutamise optimeerimine, fossiilkütustest sõltuvus, toiduainete ületootmine ja nii edasi. Ajendatud sellest avame Prototroni kevadvooru ainult roheideede jaoks, et kiirendada paremate ideede liikumist turule” selgitas rohevooru tagamaid Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja. Ta tõi näiteks varem Prototronist arengutuge saanud rohetehnoloogiaid nagu Themo, Sympower, Fusebox, Gelatex, Bikeep, CoModule jne.

"Rohetehnoloogiad aitavad vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju keskkonnale ja see tähendab, et kasutame maksimaalselt ära taastuvaid energiaallikaid ja materjale. Kõige olulisem on seejuures toote terviklik elutsükkel, selle mõju keskkonnale - mida pikemalt kestab ja säästlikult toimetab, seda parem. Neid lahendusi tahamegi uues rohevoorus üles leida, täpsema fookusega arendada ja turule suunata, et meie homne elukeskkond oleks parem," ütles Prototroni rohevooru koordinaator ja ringmajanduse entusiast Mayri Tiido.