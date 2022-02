Siseminister Kristian Jaani juhtis tähelepanu keerulistele ilmastikuoludele, mis mõjutavad oluliselt liiklusohutust. „Aasta alguse ilm on olnud pidevate üllatuste toojaks – kord põhjustavad lumetormid üle Eesti olukordi, kus osad teed muutuvad läbimatuks ning siis muudab sulailm teed klaasjaks ja ühtlaseks liuväljaks. Kahjuks on kehvad ilmaolud toonud kaasa ka hüppeliselt kasvanud hukkunute arvu. Napi pooleteise kuuga on hukkunud viis inimest rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Meil on tänaseks juba üheksa inimest, kes liiklusõnnetuse tõttu kunagi enam koju ei jõua,“ ütles Jaani. Minister lisas, et loodusjõudude vastu inimene ei saa. „Seetõttu on heitlikes ilmaoludes äärmiselt oluline just õige sõidukiiruse valik,“ nentis Jaani.