Järvamaa toidukohtades algas supikampaania

Idee uue kampaania algatamiseks tekkis kohe peale eelmise "Koogipaus Kesk-Eestis" lõppemist. Suvise koogipausi tagasiside oli väga positiivne ja osades kohvikutes tekkis suisa oma "Koogiklubi", kes just kolmapäeviti uusi maitseid nautimas käis.

Uues supikampaanias on osalejaid kaheksa: Türil- Vaksali kohvik, kohvik Kevad, Luise kohvik, Kadri Tare, Kohvik-resto Ajatu, Paides- kohvik Tainascatering ja Mäeküla kõrts, Imaveres- Kaie Juures.

Kampaania on sündinud Järvamaa LEADER tegevusgruppide toel ja nõul ning SA Järvamaa aitab kaasa. Kampaanial on oma FB leht Sõbraga seltsis supile, millega ühinedes saad näha, mis on menüüs või mida uuemat pakutakse.