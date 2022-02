„Arendusprojektide konkurss on juba pikem traditsioon, sellest on välja kasvanud mitmeid põnevaid tooteid ja projekte, mis on jõudnud reaalsesse kasutusse nii Eestis kui väljaspool Eestit. Näiteks ettevõtete Semetron ja Maru koostöös arendatud kaitseväe välihaigla, Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukid, Threod Systemsi mehitamata õhusõidukid või Nordic Armoury uuenduslik paukpadruni laskeseade raskekuulipildujale,“ lausus kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg. „Kaitsetööstuse toetamine siseriiklikult ja ka eksporditehinguteni jõudmises on kindlasti meie prioriteet. Sellised projektid on just need, mis viivad kaitsetööstuse arengut edasi.“