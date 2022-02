Konkursile on oodatud projektid, mis on suunatud noortele, propageerivad eesti keele kasutamist teaduskeelena või tutvustavad interdistsiplinaarseid uurimissuundi ja toetavad teaduskommunikatsiooni strateegia eesmärke .

Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma avaldas lootust, et ka sel aastal esitatakse konkursile hulgaliselt põnevaid projekte, mis aitaksid teaduslikku mõtteviisi levitada ja Eesti teadlaste saavutusi laiemalt tutuvstada. “Teaduskommunikatsioon on ühiskonnas järjest olulisem selleks, et võimalikult paljud inimesed saaksid osa teadusuuringutest tekkivatest uutest teadmistest ning mõistaksid maailmas toimuvat paremini. Uued teaduslikud ideed, nende põhjal loodavad tooted ja teenused peavad aitama nii igapäevaelu rikastada kui ka teaduspõhist maailmavaadet kujundada,” rääkis Noorma.