Pärast liputseremooniat loeb Paide gümnaasiumi üks õpilastest ette Eesti iseseisvusmanifesti, mis ajalooliselt kanti esmakordselt ette samas paigas 25. veebruaril 1918. aastal, ning toimub palvus Paide kirikus. Avatud on kohvik Tainascatering.

"Esmakordselt saab linnarahvas sel olulisel päeval kokku õues ning sündmuspaigaks on Paide Gümnaasiumi õu, mis on mitmes mõttes tähenduslik paik. Sündmuse kandev idee on „Oleme koos" ning sellest kantult sünnib ka laulude-tantsude kava, püüame tekitada koos publikuga ühist liikumist ning kaasalaulmist – koosolemist," rääkis muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg.