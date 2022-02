Koolirahu linn järgmisel õppeaastal on Paide

"Koolirahu, nagu ka sisemine rahu, algab meist endist: igast lapsest ja täiskasvanust, perest aga ka kogukonnast. Seda ei saa lihtsalt anda, vaid see tekib koostegemise rõõmust ja teineteise mõistmisest. Koolirahu algab südamest ja seda toredam on, et sel aastal tähistame me seda Eestimaa südames, Paides,” ütles Ojala.