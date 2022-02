Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Indrek Hirs kinnitas, et nemad said vastavasisulise teate täna hommikul kell 6.56. „Praegu on sündmus veel väga värske, selge ei ole veel ka poele tekitatud kahju suurus,” sõnas ta. „Hetkel teevad sündmuskohal alles politseiametnikud tööd, muuhulgas valveuurija ja kriminalist.”