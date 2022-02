Viljandi jalgpalliklubi turundaja astus ametisse Paide linnameeskonna juures

“Kui üheksa aastat tagasi toonase kommertsdirektori Jaanus Pruuli kutsel FC Floras tööle asusin, ei teadnud ma veel, et jalgpalliklubi kommunikatsioonitööst saab minu jaoks kutsumus ja kirg. Nii on aga läinud ning lõppu sellel ei paista. Tegime noil aegadel üheskoos asju ja algatasime protsesse, mida Eesti jalgpallis polnud varem nähtud, ent mis tänaseks on muutunud enamiku Eesti jalgpalliklubide jaoks igapäevastandardiks. Tallinnast siirdus üks meist Paidesse ja teine Viljandisse, ent ajalool on komme korduda ja pärast üheksat aastat kutsus Jaanus mind taas vedama ühist vankrit. Olen tänulik usalduse eest ning ootan põnevusega ees ootava tohutu tööhulga kallale asumist. Anname kuuma, Paide! Sajaga edasi!, ” kommenteeris Tiits ise oma jõudmist uuele ametipostile.

Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli: “Meie fännid ja toetajad on viimasel neljal-viiel aastal saanud rõõmustada suurepäraste emotsioonide ja vägevate tulemuste üle. Andre Frolov, Tarmo Neemelo, Siim Luts, Henri Anier, Ragnar Klavan – sellised uudised tippmängijate liitumistest on saanud aasta-aastalt juba harjumuspäraseks, kuid tegelikult on nende uudiste teostumise taga inimesed, organisatsioon ja väga palju tööd. Mareki näol saab Paide Linnameeskond juurde oma valdkonna täieliku tipptegija, kelle pühendunud, järjepidev tegutsemine tegi Viljandi Tulevikust Eesti ühe parima kogukonnaklubi, mis on olnud viimastel aastatel paljudes protsessides eeskujuks kogu Premium liigale. Olen kindel, et hea sõbra ja mõttekaaslasega teeme veelgi suuremaid asju kui aastaid tagasi!"