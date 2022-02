Eaka sugulase mälestustest sündis romaan

Dokumentides on keeleõpetaja haridusega vabakutselise kirjaniku Andre Tamme sünnikohaks märgitud Paide, kuid see ei vasta tegelikkusele. FOTO: Erakogu

Aastavahetuse paiku ilmus raamatupoodide lettidele ajalooline raamat «Kodutuna kodumaal», mis on Järvamaa juurtega vabakutselise kirjaniku Andre Tamme esikromaan. Esimese kuuga müüdi romaani 275 eksemplari. Kuigi arv ei viinud raamatut müügiedetabeli tippu, on see laiema tuntuse poole rühkiva autori mõistes täiesti arvestatav kogus. «Romaan on hästi müünud. Olen väga rahul,» sõnab Andre Tamm.