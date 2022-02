Järvamaal on liiklusaasta alanud äärmiselt traagiliselt

Sel aastal pole olnud minutitki, kus oleks saanud öelda, et tänavu pole liikluses keegi hukkunud, sest esimene traagiline kahe inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetus juhtus vaid hetked pärast aastavahetust. Olgu meeldetuletuseks öeldud, et aastavahetusel Türi vallas, Änaris olnud liiklusõnnetuses kaotasid elu kaheaastane väikelaps ja täiskasvanud mees.

Ka edaspidised päevad pole liikluspildis politseinikele rõõmu toonud. Pisut enama kui kuue nädalaga on oma elu Eesti teedel jätnud juba 9 inimest. See on kolm inimelu rohkem kui möödunud aastal sama ajaga.