Maakonna piduliste nimekiri läks lukku

Tõenäoliselt on maakonna taidlusrühmad oodanud pidu sama kannatamatult kui korraldajad, sest 10. veebruariks, mil läks lukku peole registreerimine, oli osalejate nimekiri muljetavaldavalt pikk. Tõsi, võrreldes viimati 2019. aastal Türil peetud peoga on see veidi lühem. Kahe aasta eest peetud Järvamaa laulu- ja tantsupeol «Ma mõtlen, et…» esines 2860 lauljat, tantsijat, võimlejat ja muusikut. Türi lauluväljakul astus publiku ette 106 tantsukollektiivi, 42 koori, kaks orkestrit ja ansambel Krunks More.