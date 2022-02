Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna juht Ebeli Berkman seletab pöördumiste tõusu abivajajate kasvuga. „Pöördumiste tõusu on näha õppeaasta perioodil ja eriti distantsõppe ajal, samas tõuseb näiteks väärkohtlemise teemal pöördumine esile enim suvekuudel. Kindlasti on inimeste teadlikkus suurenenud ning julgetakse rohkem pöörduda, see kehtib nii laste kui täiskasvanute kohta. Näiteks laste vaimse tervise teemadel olid meil eelmisel aastal peamisteks pöördujateks lapsed ise,“ selgitas Berkman.