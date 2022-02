Tublimad paidelased pälvisid aastapreemiad

Anneli Suits on innovaatiline ja raamist välja mõtlev, avatud ning koostööaldis koolijuht, kelle panus hariduse edendamisse on olnud märkimisväärne. Tema juhtida on aastaid olnud korraga kaks kooli: Paide täiskasvanute keskkool ja Paide kunstikool. 2021. aasta oli Anneli Suitsule nii emotsionaalselt raske kui ka väga töömahukaks seoses täiskasvanute keskkooli ühendamisega Järvamaa kutsehariduskeskusega. Anneli Suits töötas Paide Täiskasvanute keskkooli direktorina 2004. aastast, kokku 17 aastat. Kunstikooli juhina on ta propageerinud kunsti- ja huvihariduse vajalikkust ning toonud kunstiõppe juurde sadu lapsi ja noori.