Täna andis linnavalitsus teada, et seoses tee- ja lumeolude kiire paranemisega on see piirang tühistatud.

Paide abilinnapea Karl Jakobson ütles esmaspäeval, et sõidukiiruse alandamisel oli kaks põhjust. Esiteks raskendas liiklemist lumi, kuid sama palju valmistavad peavalu teedesse tekkinud augud. «Tänavune talv on halb ka selles mõttes, et külm ja sula kogu aeg vahelduvad ning see lõhub teid,» selgitas ta. «Kohtades, kus teed on praegu lume all, me ei teagi, mis meile sealt vastu vaatab.»