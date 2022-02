Suuremad koolid lähevad osalisele kaugõppele

Türi põhikooli direktor Janika Gedvil ütles, et täna on kool distantsilt õppimas täies mahus ning järgmise nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval jäävad koolimajast eemale 4. - 9. klasside õpilased. "Pidasime nõu nii vallavalitsuse kaui ka haridus- ja teadusministreeriumiga ning leidsime, et nii on kõige mõistlikum tegutseda," lausus ta.

Kuna klassiõpetajad on Gedvili sõnul terved ja õpilasi ka selles vanuseastmes palju ei puudu, siis 1. - 3. klass saavad järgmisel nädalal kooliskäimist jätkata. "Ainus mure on söökla poolega, mis on ka haigusega tõsiselt pihta saanud ning täidetud on viiest töökohast vaid poolteist. Aga oleme nende päevade toitlustuse algklassidele korraldanud nii, et oleme teinud menüüs muudatusi ning lapsed saavad kergemat koolieinet, mida ei pea kohapeal valmistama," lausus ta.