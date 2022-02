Koroona võib jätta sportlase tippvormile oma jälje

Aastaid Eesti kõrgliigas korvpalli mänginud ja sellest hooajast esiliigas võistleva Paide Viking Window meeskonnaga liitunud Sander Viilup ütles, et on just teist korda koroonast väljumas. «Seekord võtan rahulikumalt, sest esimese põdemiskorra järel polnud treeningutele naasta kuigi lihtne,» ütles ta.