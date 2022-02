Pandivere rahvaralli võit jäi Järvamaale

Kevin Kärp tunnistas, et üldiselt võib ralliga enamvähem rahule jääda. „Eesmärgiks sai seatud loomulikult rallivõit ja see sai ka täidetud,” põhjendas ta.

„Pärastlõunased katsed olid Järva-Jaani pool ja väga mõnusalt kiired, sai nautida neid kuniks 11. katsel, kilomeeter enne finišit meie auto tagadiffer koostöö lõpetas ja laiali lendas. Kolin mis autos oli, oli meeletu ja segas sõitmist, kuid selleks hetkeks oli meil edu õnneks minut ja 37 sekundit lähima jälitaja ees ja jõudsime ühiselt arvamusele et tempo tuleb maha võtta,” avaldas ta. „Ülesõidul olin pidevalt suhtluses isaga. Jutt oli selline, et “ühel hetkel on auto lihtsalt nelikveo asemel esiveoline ja ei midagi muud”. Seega, viimase katse sõitsime esiveolise Subaruga, mis oli üpris huvitav kogemus. Aga saime sellega hakkama ja suutsime rallivõidu endale hoida!”

Konkurents nelikveoliste klassis oli küllaltki suur, autosi oli palju, aga enamustel konkurentidel tuli mängu talverallide kõige ohtlikum vastane ehk lumevall. „Tänu millele mängiti meile pisut trumpe kätte, aga ka see on ralli osa,” nentis Kärp. „Tore on näha, et võistlejate huvi on nii suur ja registreerimine oli praktiliselt kolmveerand tunniga lukus ja nimekiri täis. Esimene võistlusmoment ongi juba internetis kirjapanek.”